ЦСКА объявил о трансфере Хосонова в «Тамбов»

Футбол 25 января 2019 11:18 Источник: ПФК ЦСКА Автор: Гичунцев Артур

«Тамбов» на данный момент является лидером ФНЛ. За 24 тура команда набрала 47 очков.

Полузащитник московского ЦСКА Хетаг Хосонов перешел в «Тамбов» на правах аренды, сообщает пресс-служба армейцев.

Отмечается, что соглашение игрока рассчитано до конца сезона-2018/19.

✍ Автор победного гола в матче за #СуперкубокРоссии Хетаг Хосонов перешёл в Тамбов на правах аренды https://t.co/4l7A17xlar pic.twitter.com/IafRA5z6rV — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 25 января 2019 г.

Напомним, Хосонов является воспитанником столичного клуба. В текущем сезоне футболист провел 8 матчей и забил один гол.