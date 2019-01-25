ЦСКА объявил о трансфере Хосонова в «Тамбов» - Советский спорт
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Футбол25 января 2019 11:18Источник: ПФК ЦСКААвтор: Гичунцев Артур

ЦСКА объявил о трансфере Хосонова в «Тамбов»

«Тамбов» на данный момент является лидером ФНЛ. За 24 тура команда набрала 47 очков.

Полузащитник московского ЦСКА Хетаг Хосонов перешел в «Тамбов» на правах аренды, сообщает пресс-служба армейцев.

Отмечается, что соглашение игрока рассчитано до конца сезона-2018/19.

Напомним, Хосонов является воспитанником столичного клуба. В текущем сезоне футболист провел 8 матчей и забил один гол.

Таблица трансферов РПЛ здесь

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