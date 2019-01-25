Тухель согласился на переход Нкунку в «Арсенал»

Футбол 25 января 2019 11:28 Источник: Get French Football News Автор: Липкин Антон

Для этого «ПСЖ» нужно подписать двух игроков в середину поля.

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Кристофер Нкунку может до конца января стать игроком «Арсенала».

По информации Get French Football News, главный тренер парижан Томас Тухель дал добро на переход 21-летнего француза при условии, что до закрытия зимнего трансферного окна клуб подпишет двух полузащитников, одним из которых может стать аргентинец Леандро Паредес из «Зенита».

В этом случае «Арсенал» арендует Нкунку до конца сезона с правом выкупа за 20 миллионов евро.

Воспитанник «ПСЖ» дебютировал в основном составе клуба 8 декабря 2015 года в матче Лиги чемпионов с «Шахтером» (2:0).

За три года он провел за команду 65 матчей, забил девять голов и сделал три результативные передачи.

После Нового года Нкунку выходил на поле только в одном матче – 6 января с «Понтиви» (4:0) в Кубке Франции.