Комбаров пропустит матч с «Зенитом», участие в игре Адриано под вопросом - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Футбол25 января 2019 12:08Источник: ФК «Спартак»Автор: Липкин Антон

Комбаров пропустит матч с «Зенитом», участие в игре Адриано под вопросом

«Спартак» проведет второй матч на предсезонном турнире.

Защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров не сыграет с «Зенитом» во втором туре предсезонного турнира, сообщает официальный твиттер клуба.

32-летний игрок обороны в пятницу утром занимался в тренажерном зале. При этом в общую группу вернулся полузащитник Роман Зобнин.

Форвард Луис Адриано также принимал участие в предматчевой тренировке наравне со всеми, однако решение о том, сыграет ли он с «Зенитом» пока не принято.

Напомним, в первом туре «Спартак» победил «Ростов» (2:1) благодаря голам Луиса Адриано и Дениса Глушакова, а «Зенит» проиграл «Локомотиву» (1:3).

Матч «Зенит» – «Спартак» пройдет 25 января на стадионе Aspire Zone в Дохе. Начало – 18:30 (мск).

#рпл#фк спартак#комбаров дмитрий#зобнин роман#адриано луис#фк зенит#Футбол-Россия
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта