Комбаров пропустит матч с «Зенитом», участие в игре Адриано под вопросом

Футбол 25 января 2019 12:08 Источник: ФК «Спартак» Автор: Липкин Антон

«Спартак» проведет второй матч на предсезонном турнире.

Защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров не сыграет с «Зенитом» во втором туре предсезонного турнира, сообщает официальный твиттер клуба.

📰 В эти минуты проходит предматчевая тренировка



✅ Роман Зобнин работает в общей группе. @LuizAdriano_9 тоже, но решение о его участии в игре с @zenit_spb еще не принято.

❎ Дмитрий @BrotherKombarov Комбаров занимается в зале и вечерний матч пропустит.#КрасноБелыеСборы🇶🇦 pic.twitter.com/wE7PG6axl1 — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) January 25, 2019

32-летний игрок обороны в пятницу утром занимался в тренажерном зале. При этом в общую группу вернулся полузащитник Роман Зобнин.

Форвард Луис Адриано также принимал участие в предматчевой тренировке наравне со всеми, однако решение о том, сыграет ли он с «Зенитом» пока не принято.

Напомним, в первом туре «Спартак» победил «Ростов» (2:1) благодаря голам Луиса Адриано и Дениса Глушакова, а «Зенит» проиграл «Локомотиву» (1:3).

Матч «Зенит» – «Спартак» пройдет 25 января на стадионе Aspire Zone в Дохе. Начало – 18:30 (мск).