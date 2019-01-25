Антон Заболотный: В матче со «Спартаком» будем играть по-другому, чем с «Локомотивом» - Советский спорт
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Футбол25 января 2019 12:54Источник: ФК «Зенит»Автор: Сметанникова Дарья

Антон Заболотный: В матче со «Спартаком» будем играть по-другому, чем с «Локомотивом»

Нападающий «Зенита» Антон Заболотный поделился ожиданиями от матча со «Спартаком» на товарищеском турнире на сборах.

В первом матче турнира «Зенит» проиграл «Локомотиву» со счетом 1:3.

«В матче со «Спартаком» мы перестроимся, будем играть по-другому. Мы проанализировали и осознали свои ошибки в первой игре», - цитирует Заболотного пресс-служба команды.

Заболотный также назвал нападающего в Европе, который ему больше всех нравится.

«Я сам — нападающий таранного типа. Так что для меня икона — это Златан Ибрагимович. Златан — это пример рвения, того, как надо играть, действовать в той или иной ситуации, забивать. Хотя он уже и на закате карьеры. Еще Харри Кейн — тоже классный игрок. Стабильный, много забивает. У него очень интересная история, в которой было много аренд, выступления в Чемпионшипе, он подолгу не забивал, ходил к психиатру, были проблемы с самооценкой…», - отметил Заболотный.

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