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Футбол25 января 2019 13:03Источник: Sport.esАвтор: Гичунцев Артур

Рабьо больше не является приоритетной целью «Барселоны»

Ранее стало известно, что каталонский клуб оформил трансфер полузащитника "Аякса" Френки де Йонга.

"Барселона" по-прежнему претендует на хавбека "ПСЖ" Адриена Рабьо, сообщает Sport.es.

Однако, как пишет источник, переход французского футболиста больше не является главной целью сине-гранатовых.

Отмечается, что представители "Барсы" вышли на связь с его агентом и заявили, что рассматривают игрока, как часть нового проекта и сделали все, чтоб оформить его переход. Теперь "Барселона" ждет ответа от Рабьо.

Ранее сообщалось, что испанцы предложили полузащитнику контракт с зарплатой в 10 млн евро в год, а также дополнительный бонус.

Добавим, что летом 2019 года француз сможет покинуть "ПСЖ" бесплатно. Его контракт истекает по окончании текущего сезона.

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