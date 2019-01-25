Рабьо больше не является приоритетной целью «Барселоны»

Футбол 25 января 2019 13:03 Источник: Sport.es Автор: Гичунцев Артур

Ранее стало известно, что каталонский клуб оформил трансфер полузащитника "Аякса" Френки де Йонга.

"Барселона" по-прежнему претендует на хавбека "ПСЖ" Адриена Рабьо, сообщает Sport.es.

Однако, как пишет источник, переход французского футболиста больше не является главной целью сине-гранатовых.

Отмечается, что представители "Барсы" вышли на связь с его агентом и заявили, что рассматривают игрока, как часть нового проекта и сделали все, чтоб оформить его переход. Теперь "Барселона" ждет ответа от Рабьо.

Ранее сообщалось, что испанцы предложили полузащитнику контракт с зарплатой в 10 млн евро в год, а также дополнительный бонус.

Добавим, что летом 2019 года француз сможет покинуть "ПСЖ" бесплатно. Его контракт истекает по окончании текущего сезона.