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Футбол25 января 2019 13:10Источник: Mundo DeportivoАвтор: Сметанникова Дарья

Денис Суарес отклонил предложение «Барселоны» о продлении контракта

Полузащитник хочет перейти в лондонский «Арсенал».

Полузащитник «Барселоны» Денис Суарес отказался продлевать контракт с каталонским клубом. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

«Барселона» предложила Суаресу контракт на три года. Однако футболист отказался из-за условий, несоответствующих его ожиданиям.

Денис настаивает на переходе в «Арсенал», но продление соглашения с каталонцами остается главным условием для перехода в лондонский клуб.

Контракт Суареса с «Барселоной» действует до лета 2020 года. Ранее сообщалось, что 25-летний хавбек отказался переходить в «Севилью» и «Бетис», которые были готовы отдать за него 20 млн евро.

Испанец в нынешнем сезоне провел всего два матча за «Барселону» в примере, но не отметился результативными действиями.

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