Денис Суарес отклонил предложение «Барселоны» о продлении контракта

Полузащитник хочет перейти в лондонский «Арсенал».
Полузащитник «Барселоны» Денис Суарес отказался продлевать контракт с каталонским клубом. Об этом сообщает Mundo Deportivo.
«Барселона» предложила Суаресу контракт на три года. Однако футболист отказался из-за условий, несоответствующих его ожиданиям.
Денис настаивает на переходе в «Арсенал», но продление соглашения с каталонцами остается главным условием для перехода в лондонский клуб.
Контракт Суареса с «Барселоной» действует до лета 2020 года. Ранее сообщалось, что 25-летний хавбек отказался переходить в «Севилью» и «Бетис», которые были готовы отдать за него 20 млн евро.
Испанец в нынешнем сезоне провел всего два матча за «Барселону» в примере, но не отметился результативными действиями.