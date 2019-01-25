Источник: Анри плохо общался с командой, был высокомерным и не слушал чужого мнения

Футбол 25 января 2019 13:51 Источник: Goal.com Автор: Сметанникова Дарья

Накануне «Монако» отстранил Тьерри Анри от исполнения обязанностей главного тренера до вынесения окончательного решения по его будущему.

Человек из окружения владельца «Монако» сообщил, что сразу несколько игроков команды были недовольны методами работы Анри.

«После одного из матчей Анри накричал на одного игрока: «Ты стоил 10 миллионов евро?» Это услышали другие и восприняли отрицательно. Тренер плохо общался с командой, был высокомерным и не слушал чужого мнения», - сообщил источник, которого цитирует Goal.

«Монако» после 21-го тура лиги 1 занимает 19-е место в турнирной таблице, имея в активе 17 очков. Также подопечные Анри в 1/16 финала Кубка Франции уступили команде второго по силе дивизиона страны «Метцу» (1:3).

Напомним, сегодня в СМИ появилась информация о том, в ближайшее время монегаски объявят о возвращении Леонардо Жардима на пост главного тренера команды.