Андрей Кобелев: Проблемы «Динамо» гораздо серьезнее, чем вылет или невылет из премьер-лиги

Футбол 25 января 2019 13:55 Источник: «Спорт день за днем» Автор: Гичунцев Артур

По итогам первой части сезона столичный клуб занял 12-е место в таблице РПЛ.

Бывший наставник московского "Динамо" Андрей Кобелев объяснил, в чем заключается главная проблема бело-голубых.

"На самом деле проблемы «Динамо» гораздо серьезнее, чем вылет или невылет из премьер-лиги. Сегодняшнее положение команды доказывает, что у клуба нет четкой цели, понимания, как и куда двигаться. Есть только постоянное шараханье из стороны в сторону.

На мой взгляд, у любого клуба должен быть свой путь развития минимум на ближайшие пять лет, чтобы имелось четкое понимание, на чем будет строиться команда, на каких футболистах, условиях и так далее. Но когда каждый год цели и задачи меняются, нет стабильности и во всем остальном. А это ни к чему хорошему не приводит.

Все то, что сейчас происходит с «Динамо», – это отголоски той непонятной ситуации, когда покупаются футболисты в возрасте под тридцать или за тридцать лет, оставившие свои лучшие годы в других командах. И вряд ли эти игроки могут нас чем-то удивить. То есть это такая своеобразная детская игра «пятнашки». О каком результате можно говорить, если «Динамо» пополняют игроки, не востребованные в других клубах?", – цитирует специалиста «Спорт день за днем».