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Футбол25 января 2019 14:18Источник: Sky.itАвтор: Сметанникова Дарья

«Арсенал» нашел замену Чеху

36-летний вратарь «Арсенала» Петр Чех завершит карьеру по окончании сезона.

Вратарь «Ювентуса» Эмиль Аудеро, выступающий на правах аренды за «Сампдорию», вошел в сферу интересов лондонского «Арсенала». Об этом сообщает Sky.

Руководство «канониров» видит в 22-летнем итальянце замену Петру Чеху, который покинут команду по окончании сезона.

Аудеро является воспитанником «Ювентуса», но за главную команду провел только один матч. В текущем сезоне на счету голкипера 21 матч за «Сампдорию», в которых он пропустил 26 голов и восемь раз отстоял на ноль.

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