«Арсенал» нашел замену Чеху

Футбол 25 января 2019 14:18 Источник: Sky.it Автор: Сметанникова Дарья

36-летний вратарь «Арсенала» Петр Чех завершит карьеру по окончании сезона.

Вратарь «Ювентуса» Эмиль Аудеро, выступающий на правах аренды за «Сампдорию», вошел в сферу интересов лондонского «Арсенала». Об этом сообщает Sky.

Руководство «канониров» видит в 22-летнем итальянце замену Петру Чеху, который покинут команду по окончании сезона.

Аудеро является воспитанником «Ювентуса», но за главную команду провел только один матч. В текущем сезоне на счету голкипера 21 матч за «Сампдорию», в которых он пропустил 26 голов и восемь раз отстоял на ноль.