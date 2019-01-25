Рустем Хузин: Появился оптимизм, что «Луч» доиграет сезон

Клуб из Владивостока испытывает финансовые трудности.
Главный тренер «Луча» Рустем Хузин заявил, что клуб нашел средства для продолжения сезона.
– Мне позвонили, сказали, что все вроде бы будет нормально, – приводит слова Хузина официальный сайт телеканала «Матч ТВ». – Пока это предварительная информация, но появился оптимизм, что «Луч» будет жить и доиграет сезон – сейчас это главное.
– План подготовки уже есть?
– Пока нет. Но если все разрешится благополучно, то мы успеем подготовиться. Будем форсировать, ничего страшного. У ребят уже собраны сумки, они находятся в боевой готовности.
Напомним, после 24 туров ФНЛ «Луч» набрал 35 очков и занимает десятое место в турнирной таблице.