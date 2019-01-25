Рустем Хузин: Появился оптимизм, что «Луч» доиграет сезон

Футбол 25 января 2019 14:33 Источник: Телеканал «Матч ТВ» Автор: Липкин Антон

Клуб из Владивостока испытывает финансовые трудности.

Главный тренер «Луча» Рустем Хузин заявил, что клуб нашел средства для продолжения сезона.

– Мне позвонили, сказали, что все вроде бы будет нормально, – приводит слова Хузина официальный сайт телеканала «Матч ТВ». – Пока это предварительная информация, но появился оптимизм, что «Луч» будет жить и доиграет сезон – сейчас это главное.

– План подготовки уже есть?

– Пока нет. Но если все разрешится благополучно, то мы успеем подготовиться. Будем форсировать, ничего страшного. У ребят уже собраны сумки, они находятся в боевой готовности.

Напомним, после 24 туров ФНЛ «Луч» набрал 35 очков и занимает десятое место в турнирной таблице.