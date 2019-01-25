Сергей Еременко стал игроком финской команды, которую тренирует его отец - Советский спорт
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Футбол25 января 2019 15:15Источник: «Советский спорт»Автор: Сметанникова Дарья

Сергей Еременко стал игроком финской команды, которую тренирует его отец

Сергей Еременко выступал за московский «Спартак» с января 2018 года.

Полузащитник «Спартака» из Юрмалы Сергей Еременко на правах аренды до конца 2019 года перешел в финский клуб СИК.

Главным тренером финской команды является отец Сергея Алексей Еременко. Старший брат футболиста Алексей в 2016 году завершил игровую карьеру в СИКе, а теперь занимает пост спортивного директора юрмальского «Спартака».

На счету Сергея 10 матчей в молодежном чемпионате за дубль московского «Спартака», в которых он забил один гол. Также полузащитник провел семь матчей в ФНЛ в составе «Спартака-2».

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