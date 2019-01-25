Анчелотти опроверг слухи о переходе Аллана в «ПСЖ»

Футбол 25 января 2019 15:43 Источник: Football Italia Автор: Сметанникова Дарья

Бразильский полузащитник «Наполи» Аллан попал в сферу интересов «ПСЖ».

Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти сообщил, что Аллан останется в команде, несмотря на интерес парижского клуба.

«Аллан не тренировался в достаточной мере, у него была трудная неделя. Мы оставили его в Неаполе, чтобы он подготовился там к кубковой игре с «Миланом», которая пройдет во вторник. Все, что я знаю - он остается в команде. Аллан - важный игрок для нас, и его значение увеличится во второй части сезона. Нам не нужно его продавать. Да, предложение со стороны «ПСЖ» было, но существуют условия и запросы. Если предложение не устраивает клуб, все остается как было. «Наполи» бы принял просьбы Аллана об уходе, если бы он этого захотел. Но у нас с ним не возникло проблем. Де Лаурентис не хочет продавать игроков», - цитирует Анчелотти Football Italia.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» готов заплатить за 28-летнего бразильца более 100 млн евро.

Аллан в нынешнем сезоне провел за «Наполи» 18 матчей, в которых сделал две результативные передачи. За национальную сборную футболист сыграл два матча.