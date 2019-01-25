Маурисио Почеттино: Травмы не повлияют на трансферную компанию «Тоттенхэма»

Футбол 25 января 2019 17:48 Источник: Sky Sports

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино рассказал о подходе руководства команды к покупке новых футболистов.

- Собираемся ли мы покупать игроков, если еще кто-то из игроков получит травму? Нет, зачем? У нас есть много молодых футболистов, способных сыграть на этом уровне.

Это вообще разные вещи. Одно дело, когда вам нужно усилить определенную позицию, купив более сильного игрока. И совсем другое, когда возникают проблемы с составом из-за травм, и вам просто необходимо найти замену.

Мы собираемся покупать только игроков, способных сделать нашу команду лучше, и не думаем о том, чтобы приобретать кого-то ради замены футболистов, получивших травму, - приводит слова Почеттино Sky Sports.

Напомним, у «Тоттенхэма» возникли кадровые проблемы в линии атаки в связи с травмой Гарри Кейна и участием в Кубке Азии корейца Сон Хын Мина. Еще один нападающий команды Фернандо Льоренте может до закрытия зимнего трансферного окна вернуться в Испанию.