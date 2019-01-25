Леонид Федун: Адриано и Зе Луиш будут играть в «Спартаке» еще как минимум несколько лет

Футбол 25 января 2019 18:13 Источник: Sport24.ru

Президент «Спартака» Леонид Федун заявил, что красно-белые не намерены продавать нападающих команды Луиса Адриано и Зе Луиша.

- В межсезонье журналистам писать нечего, они придумывают и высасывают из пальца. Ни по одному из них не было предложений. И мы их не собираемся их продавать. У обоих очень высокая выкупная цена, и дешевле мы продавать не будем. Болельщики могут быть спокойны - еще как минимум несколько лет они у нас будут играть», - передает слова Федуна Sport24.ru.

Раннее сообщалось, что в услугах Зе Луиша заинтересованы турецкий «Фенербахче» и английский «Лидс», а Адриано может пополнить состав турецкий «Галатасарая».