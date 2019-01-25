Сергей Семак: Настроение не самое боевое, игра со «Спартаком» - лишь подготовка к сезону - Советский спорт
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Футбол25 января 2019 18:38Источник: Телеканал «Матч ТВ»

Сергей Семак: Настроение не самое боевое, игра со «Спартаком» - лишь подготовка к сезону

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак перед контрольным матчем со «Спартаком» поделился мнением о настрое своей команды.

- Настроение не самое боевое, у нас свои задачи подготовки, и мы не отталкиваемся от соперника. Играют футболисты, лучше готовые в данный момент, и думаем лишь о подготовке, которая нам нужна. Результат для нас не имеет значения, так как понимаем степень готовности, и игра со «Спартаком» — лишь подготовка к сезону. Как бы игроки ни настраивались на москвичей - это просто сборы и хорошая тренировка, - рассказал Семак в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что в данную минуту идет первый тайм встречи, счет – 0:0.

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