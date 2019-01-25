Леонид Федун: У «Спартака» есть задача к 2022 году еще раз стать чемпионами - Советский спорт
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Футбол25 января 2019 18:44Источник: Sport24.ruАвтор: Сметанникова Дарья

Леонид Федун: У «Спартака» есть задача к 2022 году еще раз стать чемпионами

Председатель совета директоров «Спартака» Леонид Федун рассказал о задаче команды до 2022 года.

«Команда должна омолаживаться. У нас есть задача к 2022 году все-таки еще раз стать чемпионом. Как минимум к 2022 году мы должны еще раз стать чемпионами. Все-таки будет столетие «Спартака».

Каррера говорил, что Еременко один из моих любимых игроков? Да, это так. Послушайте, у меня может быть много любимых игроков, но вопросы комплектования команды решает тренер. Наша команда должна омолаживаться», - цитирует Федуна Sport24.ru.

«Спартак» выигрывал чемпионат России в сезоне-2016/17. В текущем сезоне красно-белые занимают четвертое место после 17 туров, имея в активе 28 очков.

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