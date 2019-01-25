Одисе Роши: Надеюсь, что буду готов к первой весенней игре против «Рубина»

Футбол 25 января 2019 19:06 Источник: ФК «Ахмат»

Полузащитник «Ахмата» Одисе Роши рассказал о своем восстановлении после травмы.

– Одисе, сезон для Вас начался не совсем удачно, уже в четвертом туре Вы получили серьезную травму, после которой последовали операция и длительное лечение. Как проходит реабилитация?

– На сборах в Австрии все шло отлично, но уже в одном из первых матчей мне не повезло. В игре с «Рубином» я почувствовал хруст в коленном суставе. Обследование показало, что все серьезно, это был разрыв крестообразной связки.

В голове были разные мысли – почему именно сейчас? Но это футбол, всякое бывает. Мне сделали операцию в Риме, доктор сказал, что все прошло успешно. Два месяца реабилитации я провел в Риме, затем вернулся в Грозный.

Потом меня ждал Турин и еще два месяца реабилитации. К счастью, это все позади. Рад, что нахожусь здесь, в Анталье, с ребятами.

– На этих сборах Вы работаете по индивидуальной программе, получая при этом серьезные нагрузки.

– Мы каждый день проводим двухразовые тренировки с нашим физиотерапевтом Эмилиано, по два часа, утром и вечером.

– Какие планы на весну, когда ждать Вашего появления в официальных матчах?

– С нетерпением жду своего восстановления, надеюсь, что буду готов к первой весенней игре против «Рубина», – приводит слова Роши официальный сайт «Ахмата».