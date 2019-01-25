Андрей Червиченко: В Монако недовольны выступлением клуба, но к Головину претензий нет

Футбол 25 января 2019 19:18 Источник: Телеканал «360°»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился своим видением ситуации в «Монако».

- Проблема в том, что очень много травмированных, плюс ушла часть ведущих игроков. Потом Жардима уволили, хотя очень хороший и квалифицированный тренер. Эксперимент с Анри не удался. Теперь, когда команда пикирует, нужен серьезный тренер, чтобы выправить ситуацию.

В городе недовольны выступлением клуба, но к Головину претензий нет, все видят, что игрок качественный, хороший. Он вышел после травмы, играет не на своей позиции. Играет, где тренер скажет, не конфликтует. Есть же такие, которые рассказывают тренеру, где он должен играть. Головин так не поступает, у него с этим все в порядке, - приводит слова Червиченко телеканал «360».

Ранее стало известно, что вице-президент «Монако» Вадим Васильев договорился с Жардимом о подписании контракта до июня 2021 год.

Напомним, после увольнения Жардима «Монако» возглавил Тьерри Анри. Накануне стало известно, что работа Анри приостановлена из-за неудовлетворительных результатов.

«Монако» после 21-го тура лиги 1 занимает 19-е место в турнирной таблице, имея в активе 17 очков.