Андрей Аршавин: Мне не кажется, что Ханни лидер «Спартака», а Глушаков им является

Футбол 25 января 2019 19:54 Источник: Телеканал «Матч ТВ»

Бывший форвард сборной России Андрей Аршавин поделился впечатлениями от первого тайма контрольного матча между «Спартаком» и «Зенитом».

- Ханни? Мне не кажется, что он лидер «Спартака», а Глушаков является им. Денису проще играть сейчас не на российском поле, тут ему не свистят 30 тысяч болельщиков. Софьян с приходом Кононова стал играть гораздо лучше, он выглядит совсем иначе, быстрее и свежее. Отмечу Гулиева, который отлично провел тайм, кроме одной ошибки.

Не сказал бы, что «Зенит» плохо смотрится, «Спартак» лучше просто больше комбинировал. Мелкадзе? Он забил отличный мяч, а издали напоминает Игуаина. У «Зенита» мне понравился Кузяев, который старался искать интересные ходы. Во втором тайме «Зенит» постарается рисковать и идти вперед, смысла сидеть в обороне им нет, — сказал Аршавин в эфире телеканала «Матч Премьер».

Добавим, что встреча проходит на стадионе «Аспир-Центр» в Дохе (Катар), на данную минуту идет второй тайм, счет – 2:0 в пользу красно-белых.