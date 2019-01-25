Андрей Аршавин: Мне не кажется, что Ханни лидер «Спартака», а Глушаков им является - Советский спорт
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Футбол25 января 2019 19:54Источник: Телеканал «Матч ТВ»

Андрей Аршавин: Мне не кажется, что Ханни лидер «Спартака», а Глушаков им является

Бывший форвард сборной России Андрей Аршавин поделился впечатлениями от первого тайма контрольного матча между «Спартаком» и «Зенитом».

- Ханни? Мне не кажется, что он лидер «Спартака», а Глушаков является им. Денису проще играть сейчас не на российском поле, тут ему не свистят 30 тысяч болельщиков. Софьян с приходом Кононова стал играть гораздо лучше, он выглядит совсем иначе, быстрее и свежее. Отмечу Гулиева, который отлично провел тайм, кроме одной ошибки.

Не сказал бы, что «Зенит» плохо смотрится, «Спартак» лучше просто больше комбинировал. Мелкадзе? Он забил отличный мяч, а издали напоминает Игуаина. У «Зенита» мне понравился Кузяев, который старался искать интересные ходы. Во втором тайме «Зенит» постарается рисковать и идти вперед, смысла сидеть в обороне им нет, — сказал Аршавин в эфире телеканала «Матч Премьер».

Добавим, что встреча проходит на стадионе «Аспир-Центр» в Дохе (Катар), на данную минуту идет второй тайм, счет – 2:0 в пользу красно-белых.

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