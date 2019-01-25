Футболисты «Спартака» забили три безответных мяча в ворота «Зенита»

Футбол 25 января 2019 20:20 Источник: «Советский спорт»

В рамках товарищеского турнира московский «Спартак» разгромил петербургский «Зенит» со счетом 3:0.

У победителей встречи голами отметились Георгий Мелкадзе (28-я минута), Денис Глушаков (29) и Луис Адриано (73).

«Спартак» одержал вторую победу кряду и с шестью очками возглавил турнирную таблицу, а «Зенит» расположился на четвертой строчке, потерпев поражений во второй игре подряд.

В следующем матче турнира красно-белые 28 января сыграют с «Локомотивом», а подопечные Сергея Семака днем ранее встретятся с «Ростовом».

«Зенит» – «Спартак» – 0:3 (0:2)

Голы: Мелкадзе, 28; Глушаков, 29; Адриано, 73

«Зенит»: Кержаков (Лунев, 46), Жирков (Набиуллин, 46), Нету (Мевля, 65), Маммана (Иванович, 46), Смольников (Анюков, 65), Эрнани (Краневиттер, 65), Маркизио (Мусаев, 46), Шатов (Ригони, 46), Кузяев (Оздоев, 65), Дриусси (Заболотный, 57), Дзюба (Макс, 46).

«Спартак»: Максименко (Селихов, 46), Кутепов (Миронов, 87), Джикия (Гапонов, 77), Рассказов (Маслов, 64), Гулиев (Фернандо, 46), Глушаков (Роша, 46), Мельгарехо (Зобнин, 46), Ломовицкий (Умяров, 46), Ханни (Ташаев, 46), Мелкадзе (Адриано, 64), Зе Луиш (Игнатов, 46; Глушенков, 77).

Предупреждения: Нету, 15 – Джикия, 73; Кутепов, 77