Хосеп Гвардиола – об отставке Анри: Мне жаль его, но таков футбол - Советский спорт
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Футбол25 января 2019 20:31Источник: Goal.com

Хосеп Гвардиола – об отставке Анри: Мне жаль его, но таков футбол

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола не согласен с решением руководства «Монако» отстранить Тьерри Анри от работы главным тренером клуба.

- Я этого совсем не понимаю, но это не мое дело. Мне его очень жаль, потому что я его очень хорошо знаю, он исключительный человек. Таков футбол, но опять же, это не мое дело, - приводит слова Гвардиолы Goal.com.

Напомним, после увольнения Жардима «Монако» возглавил Тьерри Анри. Накануне стало известно, что работа Анри приостановлена из-за неудовлетворительных результатов.

«Монако» после 21-го тура лиги 1 занимает 19-е место в турнирной таблице, имея в активе 17 очков.

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