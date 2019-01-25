Хосеп Гвардиола – об отставке Анри: Мне жаль его, но таков футбол

Футбол 25 января 2019 20:31 Источник: Goal.com

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола не согласен с решением руководства «Монако» отстранить Тьерри Анри от работы главным тренером клуба.

- Я этого совсем не понимаю, но это не мое дело. Мне его очень жаль, потому что я его очень хорошо знаю, он исключительный человек. Таков футбол, но опять же, это не мое дело, - приводит слова Гвардиолы Goal.com.

Напомним, после увольнения Жардима «Монако» возглавил Тьерри Анри. Накануне стало известно, что работа Анри приостановлена из-за неудовлетворительных результатов.

«Монако» после 21-го тура лиги 1 занимает 19-е место в турнирной таблице, имея в активе 17 очков.