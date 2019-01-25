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Футбол25 января 2019 21:04Источник: Телеканал «Матч ТВ»

Сергей Семак: Ребята еще не набрали свои кондиции

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал поражение в контрольном матче со «Спартаком» (0:3).

- У нас очень ранний старт в сезоне, пока нам тяжело, не хватает мобильности и свежести. Пока все в рабочем режиме.

Мусаев? Он не теряется и не боится работать с мячом, надеюсь, что будет возможность его почаще привлекать.

Ребята еще не набрали свои кондиции, особенно когда кто-то выпадает, тогда сложно вести свою игру, - рассказал Семак в эфире телеканала «Матч Премьер».

Добавим, что в следующем матче на турнире подопечные Сергея Семака 27 января встретятся с «Ростовом».

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