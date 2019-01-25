Олег Кононов: Доволен тем, что забили три гола в матче с «Зенитом» - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1Азбука Андронова

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Футбол25 января 2019 21:07Источник: Телеканал «Матч ТВ»

Олег Кононов: Доволен тем, что забили три гола в матче с «Зенитом»

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов прокомментировал победу в контрольном матче с «Зенитом» (3:0).

- Доволен тем, что забили три гола и не пропустили, а также тем, как выполнили все игровые задания. Но понятно, что еще нет нужной готовности, однако на данный момент такая победа - хорошая работа.

Джикия и Кутепов играют больше всех? У нас много травм на этой позиции, а с молодыми ребятами нужно еще работать, - рассказал Кононов в эфире телеканала «Матч Премьер».

Добавим, что в следующем матче на турнире «Спартак» 28 января сыграет с «Локомотивом».

#Футбол-Россия#товарищеские матчи#фк зенит#фк спартак#кононов олег
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта