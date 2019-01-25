Олег Кононов: Доволен тем, что забили три гола в матче с «Зенитом»

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов прокомментировал победу в контрольном матче с «Зенитом» (3:0).
- Доволен тем, что забили три гола и не пропустили, а также тем, как выполнили все игровые задания. Но понятно, что еще нет нужной готовности, однако на данный момент такая победа - хорошая работа.
Джикия и Кутепов играют больше всех? У нас много травм на этой позиции, а с молодыми ребятами нужно еще работать, - рассказал Кононов в эфире телеканала «Матч Премьер».
Добавим, что в следующем матче на турнире «Спартак» 28 января сыграет с «Локомотивом».