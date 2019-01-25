Олег Кононов: Доволен тем, что забили три гола в матче с «Зенитом»

Футбол 25 января 2019 21:07 Источник: Телеканал «Матч ТВ»

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов прокомментировал победу в контрольном матче с «Зенитом» (3:0).

- Доволен тем, что забили три гола и не пропустили, а также тем, как выполнили все игровые задания. Но понятно, что еще нет нужной готовности, однако на данный момент такая победа - хорошая работа.

Джикия и Кутепов играют больше всех? У нас много травм на этой позиции, а с молодыми ребятами нужно еще работать, - рассказал Кононов в эфире телеканала «Матч Премьер».

Добавим, что в следующем матче на турнире «Спартак» 28 января сыграет с «Локомотивом».