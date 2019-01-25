Леонид Федун: Контракт у Глушакова длинный, и он упакован деньгами по самое не могу

Футбол 25 января 2019 21:22 Источник: Sport24.ru

Владелец «Спартака» Леонид Федун оценил психологическое состояние капитана команды Дениса Глушакова.

- У Глушакова много всего произошло? Так он парень взрослый. Это же не 18-летний пацан, который будет расстраиваться из-за всех проблем. Общался ли я с ним? Я могу обсуждать только его контракт. А контракт у него длинный. И он упакован деньгами по самое не могу. Так что все нормально. Все остальное - его проблемы, - приводит слова Федуна Sport24.ru.

В контрольном матче между «Спартаком» и «Зенитом», который прошел 25 января на стадионе «Аспир-Центр» в Дохе (Катар), Глушаков отметился голом.

Добавим, что в следующем матче на турнире «Спартак» 28 января сыграет с «Локомотивом».