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Футбол25 января 2019 21:22Источник: Sport24.ru

Леонид Федун: Контракт у Глушакова длинный, и он упакован деньгами по самое не могу

Владелец «Спартака» Леонид Федун оценил психологическое состояние капитана команды Дениса Глушакова.

- У Глушакова много всего произошло? Так он парень взрослый. Это же не 18-летний пацан, который будет расстраиваться из-за всех проблем. Общался ли я с ним? Я могу обсуждать только его контракт. А контракт у него длинный. И он упакован деньгами по самое не могу. Так что все нормально. Все остальное - его проблемы, - приводит слова Федуна Sport24.ru.

В контрольном матче между «Спартаком» и «Зенитом», который прошел 25 января на стадионе «Аспир-Центр» в Дохе (Катар), Глушаков отметился голом.

Добавим, что в следующем матче на турнире «Спартак» 28 января сыграет с «Локомотивом».

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