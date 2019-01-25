Джанфранко Дзола: Я уверен, что от Игуаина многого ждут, но Гонсало привык к этому - Советский спорт
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Футбол25 января 2019 22:17Источник: ФК «Челси»

Джанфранко Дзола: Я уверен, что от Игуаина многого ждут, но Гонсало привык к этому

Помощник главного тренера «Челси» Джанфранко Дзола уверен, что Гонсало Игуаин обладает достаточным уровнем и пониманием игры, чтобы добиться успеха в Англии.

Я уверен, что он сможет что-то привнести в команду, но также я уверен, что команда сможет дать что-то и ему. Может произойти много положительных моментов. 15–20 лет назад я бы сказал, что это непростой возраст, но сейчас, учитывая уровень профессионализма и возможностей, игроки могут хорошо выступать в 31 год. Возраст зависит от человека и от того, как он следит за собой».

Я уверен, что от него многого ждут, но Гонсало привык к этому. Он играл за большие клубы – «Реал», «Ювентус», «Наполи», поэтому я уверен, что он оправдывает эти ожидания. У него всегда была хорошая статистика, где бы он ни играл, и, как я уже сказал, это не команда, которая находится в отчаянии, это команда, в которую необходимо привнести новые игровые свойства, дополнив то, что у нее уже есть. Мы собираемся помочь ему в достижении его целей, но он также поможет команде в достижении его целей, - передает слова Дзолы пресс-служба «Челси».

Напомним, что 24 января «Ювентус» досрочно расторг арендное соглашение с «Миланом» по Гонсало Игуаину и достиг договоренности с «Челси» по аренде игрока до конца текущего сезона.

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