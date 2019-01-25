Сальваторе Боккетти: Цель «Спартака» – всегда побеждать

Футбол 25 января 2019 22:39 Источник: Телеканал «Матч ТВ»

Защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти прокомментировал победу красно-белых в контрольном матче с «Зенитом» (3:0).

- Конечно, всегда приятно выигрывать, и особенно когда играем на этом турнире против «Зенита». Не важно с кем, но наша цель всегда побеждать. Почему «Зенит» во втором матче подряд на этом турнире пропускает по три гола? Не знаю, что случилось с ним. Просто можно сказать, что было с нами - мы очень хорошо сыграли. Я думаю, что если будем так же продолжать, то можем что-нибудь выиграть, - рассказал Боккетти в эфире телеканала «Матч Премьер».

Добавим, что в следующем матче на турнире «Спартак» 28 января сыграет с «Локомотивом».