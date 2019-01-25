Сальваторе Боккетти: Цель «Спартака» – всегда побеждать - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1Азбука Андронова

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Футбол25 января 2019 22:39Источник: Телеканал «Матч ТВ»

Сальваторе Боккетти: Цель «Спартака» – всегда побеждать

Защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти прокомментировал победу красно-белых в контрольном матче с «Зенитом» (3:0).

- Конечно, всегда приятно выигрывать, и особенно когда играем на этом турнире против «Зенита». Не важно с кем, но наша цель всегда побеждать. Почему «Зенит» во втором матче подряд на этом турнире пропускает по три гола? Не знаю, что случилось с ним. Просто можно сказать, что было с нами - мы очень хорошо сыграли. Я думаю, что если будем так же продолжать, то можем что-нибудь выиграть, - рассказал Боккетти в эфире телеканала «Матч Премьер».

Добавим, что в следующем матче на турнире «Спартак» 28 января сыграет с «Локомотивом».

#Футбол-Россия#товарищеские матчи#фк зенит#фк спартак#боккетти сальваторе
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта