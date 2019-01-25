«Лех» объявил о переходе нападающего ЦСКА Жамалетдинова (видео)

Футбол 25 января 2019 23:06 Источник: ФК «Лех»

Нападающий ЦСКА Тимур Жамалетдинов на правах аренды перешел в «Лех», сообщает пресс-служба польской команды.

21-летний форвард будет выступать за команду из Познани до конца текущего сезона. Соглашение между клубами подразумевает возможность последующего выкупа прав на футболиста.

Напомним, Жамалетдинов в текущем сезоне в составе армейцев принял участие в 16 играх во всех турнирах, забил три мяча и отдал две результативных передачи.

На сегодняшний день авторитетный портал transfermarkt.de оценивает стоимость нападающего в 1,2 миллиона евро.