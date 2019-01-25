«Лех» объявил о переходе нападающего ЦСКА Жамалетдинова (видео)

Нападающий ЦСКА Тимур Жамалетдинов на правах аренды перешел в «Лех», сообщает пресс-служба польской команды.
21-летний форвард будет выступать за команду из Познани до конца текущего сезона. Соглашение между клубами подразумевает возможность последующего выкупа прав на футболиста.
✍ 🔵⚪ pic.twitter.com/YxtCHBg4pO— Lech Poznań (@LechPoznan) 25 января 2019 г.
Напомним, Жамалетдинов в текущем сезоне в составе армейцев принял участие в 16 играх во всех турнирах, забил три мяча и отдал две результативных передачи.
На сегодняшний день авторитетный портал transfermarkt.de оценивает стоимость нападающего в 1,2 миллиона евро.