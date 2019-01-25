Тимур Жамалетдинов: Рад, что перешел в «Лех», здесь создается серьезный проект

Футбол 25 января 2019 23:22 Источник: ФК «Лех»

Нападающий Тимур Жамалетдинов – о переходе на правах аренды из ЦСКА в польский «Лех».

«Рад, что перешел в «Лех», поскольку здесь создается серьезный проект. Хочу продемонстрировать все свои лучшие качества и принести радость фанатам клуба.

Я знаю, что «Лех» – титулованная команда, которая борется за чемпионство каждый год. Я приехал в Познань, чтобы помочь клубу», – заявил Жамалетдинов.

Напомним, 21-летний форвард будет выступать за команду из Познани до конца текущего сезона. Жамалетдинов в текущем сезоне в составе армейцев принял участие в 16 играх во всех турнирах, забил три мяча и отдал две результативных передачи.