Вадим Васильев: Стечение обстоятельств и травмы не позволили Анри вывести команду из кризиса - Советский спорт
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Футбол26 января 2019 00:06Источник: ФК «Монако»

Вадим Васильев: Стечение обстоятельств и травмы не позволили Анри вывести команду из кризиса

Вице-президент «Монако» Вадим Васильев – об отставке главного тренера клуба Тьерри Анри.

– Тьерри Анри – легенда футбола. Но неблагоприятное стечение обстоятельств, и, прежде всего, многочисленные травмы игроков, не позволили ему быстро и эффективно вывести команду из кризиса. Я хочу сказать огромное спасибо Тьерри Анри за то, что он принял этот вызов и попробовал возглавить команду его родного клуба в сложный период.

Ему, вероятно, было бы необходимо больше времени на то, чтобы реализовать задуманное. А у нас, к сожалению, этого времени нет. Нам необходимо действовать немедленно. Поэтому мы приняли решение отправить в отставку Тьерри Анри, – приводит слова Васильева официальный сайт «Монако».

Напомним, Анри возглавил «Монако» 13 октября 2018 года. Под его руководством монегаски добились пяти побед, четырежды сыграли вничью и потерпели 11 поражений.

Сегодня, 25 января «Монако» вновь возглавил португальский специалист Леонардо Жардим.

#лига 1#фк монако#васильев вадим#анри тьерри
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