Официально: Жардим вновь возглавил «Монако»

Футбол 25 января 2019 23:52 Источник: ФК «Монако»

Португальский специалист Леонардо Жардим вновь возглавил «Монако», сообщает официальный сайт монегасков.

44-летний специалист подписал контракт с командой, выступающей в чемпионате Франции, рассчитанный на два с половиной сезона. Он приступит к своим обязанностям вместе со своей технической командой в воскресенье 27 января.

На этом посту Жардим сменил Тьерри Анри, который возглавил «Монако» 13 октября 2018 года. Под руководством француза монегаски добились пяти побед, четырежды сыграли вничью и потерпели 11 поражений.

Напомним, ранее Жардим работал главным тренером «Монако» с июля 2014 года по октябрь 2018 года. Под его руководством монегаски сыграли 233 матча – 127 побед, 51 ничья и 55 поражений, а также выиграли чемпионат Франции в сезоне-2016/2017 и дошли до полуфинала Лиги чемпионов.

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