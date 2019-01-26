Вадим Васильев: Осознали, что время Жардима в «Монако» не должно было заканчиваться

Футбол 26 января 2019 00:12 Источник: ФК «Монако»

Вице-президент «Монако» Вадим Васильев – о назначении на пост главного тренера команды португальского специалиста Леонардо Жардима.

– Наш клуб переживает очень сложный период. Я готов заявить сегодня – я лично несу за это ответственность.

Мы вынуждены признать, что мы продали слишком много сильных игроков во время летнего трансферного окна и, несмотря на инвестирование значительных средств, были допущены ошибки при их замене. Это не позволило правильно сформировать новую команду. Решение об увольнении тренера Леонарду Жардима было также принято преждевременно.

При увольнении Жардима я сказал, что его время в «Монако» будет одной из лучших страниц в истории клуба. Теперь мы осознали, что это время не должно было заканчиваться. Нам стоило дать Леонарду шанс продолжить работу.

Мы пригласили Леонарду Жардима вернуться в «Монако», его работа в котором позволила добиться превосходных результатов в четыре сезонах. Леонарду подписал контракт на два с половиной года.

Ошибки летнего трансферного окна были учтены, и этой зимой мы более тщательно подошли к формированию состава. Мы много и напряженно работали над усилением, и, как вы знаете, команда уже пополнилась сильными игроками. Зимнее трансферное окно еще не закончилось – не исключены и новые подписания контрактов. Мы надеемся, что еще не поздно исправить ситуацию и верим в то, что, наши игроки мобилизуются, и вместе с тренером Леонарду Жардимом клуб сможет преодолеть этот кризис, – приводит слова Васильева официальный сайт «Монако».

Напомним, ранее Жардим работал главным тренером «Монако» с июля 2014 года по октябрь 2018 года. Под его руководством монегаски сыграли 233 матча – 127 побед, 51 ничья и 55 поражений, а также выиграли чемпионат Франции в сезоне-2016/2017 и дошли до полуфинала Лиги чемпионов.