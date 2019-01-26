Вагнер Лав вернулся в «Коринтианс» (фото)

Футбол 26 января 2019 07:38 Источник: ФК «Коринтианс» Автор: Липкин Антон

34-летний бразилец подписал контракт до конца 2020 года.

«Коринтианс» объявил о подписании контракта с форвардом Вагнером Лавом, сообщает официальный сайт клуба. Соглашение 34-летнего бразильца с клубом из Сан-Паулу рассчитано до конца 2020 года.

Confirmado! Vagner Love é o novo atacante do Timão! O jogador assinou contrato até o fim da temporada de 2020! Bem-vindo de volta, artilheiro! 🖤#SóLove #VaiCorinthians pic.twitter.com/F9hZsdA7oP — Corinthians (@Corinthians) January 25, 2019

Вагнер Лав уже играл в «Коринтиансе» в 2015 году. В 34 матчах он забил 14 голов и сделал пять голевых передач, завоевав вместе с клубом первый и единственный для себя титул чемпиона Бразилии.

С лета 2016 года бывший форвард ЦСКА выступал в Турции: первые полтора года – в «Антальяспоре», а 2018 год провел в «Бешикташе», с которым на прошлой неделе договорился о разрыве контракта. В нынешнем сезоне на счету Вагнера Лава семь голов в 16 матчах.

Добавим, что в прошлом сезоне «Коринтианс» занял 14-е место в чемпионате Бразилии.