Тьерри Анри: Искренне надеюсь, что мой преемник сделает «Монако» сильнее

Футбол 26 января 2019 10:24 Автор: Липкин Антон

Француз проработал в клубе три месяца.

Бывший главный тренер «Монако» Тьерри Анри прокомментировал свою отставку.

«Я покидаю «Монако» с большой грустью, – написал француз в твиттере. – Несмотря на проблемы и трудности, с которыми мы столкнулись за этот короткий срок, я получил удовольствие от времени, проведенного в этом замечательном клубе.

С первого дня я придерживался философии о том, что клуб важнее всего. Я всецело верю в эту команду. Новые приобретения сделали команду лучше для борьбы во второй части сезона, возвращения на победный путь и реализации ее потенциала.

Хочу особенно поблагодарить Вадима Васильева и Майкла Эменало, которые предоставили мне возможность поработать в клубе моего детства. Конечно, спасибо болельщикам и персоналу, которые тепло относились ко мне все это время.

Я искренне надеюсь, что мой преемник сделает «Монако» сильнее. Желаю всем успеха в будущем, начиная с победы над «Дижоном», завоевания Кубка лиги и возвращения в еврокубки».

Напомним, 41-летний Анри работал с «Монако» с 18 октября 2018 года. Под его руководством команда провела 20 матчей, в которых одержала четыре победы при пяти ничьих и 11 поражениях.

Новым главным тренером «Монако» стал португалец Леонарду Жардим, который тренировал монегасков до назначения Анри.