«Монако» может приобрести Эрнандеса у «Вест Хэма»

Футбол 26 января 2019 11:32 Источник: «Газета.Ru» Автор: Липкин Антон

«Молотобойцы» требуют за мексиканца 12 миллионов евро.

Форвард «Вест Хэма» Хавьер Эрнандес может продолжить карьеру в «Монако» сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на Marca.

За 30-летнего мексиканца «молотобойцы» требуют 12 миллионов евро, и монегаски готовы заплатить эту сумму. Также на Эрнандеса претендует «Валенсия», однако испанцы предлагают за форварда только восемь миллионов.

«Чичарито» выступает за «Вест Хэм» с лета 2017 года. В нынешнем сезоне на его счету пять голов и две результативные передачи в 17 матчах премьер-лиги и Кубка лиги. Контракт Эрнандеса с лондонским клубом рассчитан до 30 июня 2020 года.

Напомним, накануне «Монако» объявил о возвращении португальца Леонарду Жардима на пост главного тренера команды.