Годин прошел медосмотр перед подписанием контракта с «Интером»

Футбол 26 января 2019 13:14 Источник: «Газета.Ru» Автор: Липкин Антон

Уругваец станет игроком «нерадзурри» летом.

Защитник «Атлетико» Диего Годин прошел медосмотр в «Интере», сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на Sky Sports.

Переход 32-летнего уругвайца состоится ближайшим летом после того, как завершится срок действия его контракта с испанским клубом. Таким образом, он достанется «Интеру» бесплатно.

Ожидается, что Годин подпишет с «нерадзурри» двухлетнее соглашение, по которому его зарплата в Милане составит 4,5 миллиона евро в год.

Напомним, Годин выступает за «Атлетико» с 2010 года. До этого он провел в Европе три сезона в «Вильярреале».

В составе «Атлетико» он выиграл чемпионат (2014), Кубок (2013) Испании, дважды Лигу Европы (2012, 2018) и три раза Суперкубок Европы (2010, 2012, 2018).