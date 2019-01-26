«Кардифф Сити» временно заморозил выплаты по трансферу пропавшего Салы

Футбол 26 января 2019 14:15 Источник: «РИА Новости»

«Кардифф Сити» рассматривает возможность обращения в суд в связи с катастрофой самолета Эмилиано Сала, поскольку команда может потерять порядка 14 миллионов фунтов стерлингов, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Telegraph.

По данным издания, «Кардифф Сити» может подать иск о халатности по факту катастрофы самолета, на котором летел Сала. Отмечается, что страховка от несчастных случаев покроет только половину прогнозируемых убытков. Один из источников платежей за переход Салы заморозил перевод денег «Нанту» до тех пор, пока официальные лица не установят факты катастрофы.

В настоящее время «Кардифф Сити» формирует юридическую позицию. Руководители «Кардиффа» обеспокоены тем, что аргентинский футболист отправился в полет на воздушном судне, произведенном в 1984 году. В клубе заявили, что «Кардифф» не имеет никакого отношения к организации полета. Рейс был заказан агентом Салы и Марком Маккеем, выступавшим в роли посредника в сделке.

На днях Сала подписал контракт с «Кардиффом». Аргентинец в понедельник вечером попрощался с бывшими одноклубниками по «Нанту» и вылетел частным самолетом в Уэльс. Однако его самолет пропал с радаров за час до прибытия.

Поисково-спасательные работы длились два дня. За это время воздушные и морские активы Франции, Великобритании и Нормандских островов обследовали более четырех тысяч квадратных километров. 24-я января полиция объявила о прекращении поиска.