Дортмундская «Боруссия» готова расстаться с Кагавой за 2-3 млн евро

Футбол 26 января 2019 14:22 Источник: Bild

Дортмундская «Боруссия» готова продать полузащитника Синдзи Кагаву.

По информации Bild, руководство клуба готово продать японского полузащитника за 2-3 млн евро.

Напомним, что 29-летний полузащитник перешел в «Боруссию» из японского клуба «Сересо Осака» летом 2010 года на правах свободного агента. Через два года Синдзи был продан в «Манчестер Юнайтед» за 16 млн евро. В 2014 году вновь вернулся в «Боруссию» за 8 млн евро.

Добавим, что в текущем сезоне Кагава провел всего две встречи за «Боруссию» в бундеслиге, не отметившись полезными действиями. Портал transfermarkt.com оценивает трансфер футболиста в 8 миллионов евро.