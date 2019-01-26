Александр Мостовой: Однажды Улье приглашал меня в «Ливерпуль»

Футбол 26 января 2019 15:08 Источник: Телеканал «Матч ТВ»

Бывший полузащитник «Сельты» Александр Мостовой рассказал, что однажды отказался от перехода в «Ливерпуль».

- Как легко покинул Россию? Легко, ведь тогда страна разваливалась… Однажды, когда играл в «Сельте», меня приглашал к себе в «Ливерпуль» Жерар Улье. Мы слетали в Англию, уже подписали личный контракт. Но потом принял решение отказаться от трансфера, поскольку за несколько дней там я даже солнца не видел ни разу. Вернулся в Испанию, все обдумал и отказался, - рассказал Мостовой в эфире телеканала «Матч ТВ».

Ранее Мостовой прокомментировал возможный трансфер Леандро Паредеса из «Зенита», а также поделился мнением насчет игры Александра Головина в «Монако».