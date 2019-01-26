Пять игроков из системы «Зенита» пройдут просмотр в «Томи» - Советский спорт
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Футбол26 января 2019 15:30Источник: Телеканал «Матч ТВ»Автор: Липкин Антон

Пять игроков из системы «Зенита» пройдут просмотр в «Томи»

В пятницу в сибирском клубе погасили долги.

«Томь» возьмет на просмотр на сбор в Турцию пять игроков из системы «Зенита», сообщает официальный сайт телеканала «Матч ТВ».

Вместе с клубом ФНЛ будут тренироваться защитники Василий Запрягаев, Алексей Иванов и Даниил Пенчиков, а также полузащитники Иван Андреев и Илья Камышев.

В нынешнем сезоне Запрягаев, Камышев и Пенчиков также выступали в ФНЛ за «Зенит-2», тогда как Андреев и Иванов играли только в молодежном первенстве за дубль.

Напомним, что зимой «Томь» покинули девять игроков. При этом в пятницу за счет средств «Газпром нефти» в клубе были погашены долги по зарплате.

После 24 туров первенства ФНЛ «Томь» занимает второе место, отставая на одно очко от «Тамбова».

Таблица трансферов РПЛ здесь

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