Андрей Ещенко: На следующем сборе начну работать на поле по индивидуальной программе

Футбол 26 января 2019 15:47 Источник: ФК «Спартак»

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко рассказал о ходе восстановления после операции на колене.

- Все идет по плану. Закачиваю ногу и надеюсь, что уже на следующем сборе начну работать на поле по индивидуальной программе. Уже очень соскучился по игре. Сроки полного восстановления назвать сложно, но в нынешнем сезоне планирую сыграть! Здорово, что нахожусь вместе с командой. Психологически это помогает. Ведь, помимо тренировок, есть еще и быт: мы вместо ходим на завтраки, обеды и ужины, общаемся, шутим.

- «Спартак» выиграл два первых матча в Катаре, и впереди решающая встреча с «Локомотивом». Удержать лидерство принципиально?

- Турнир в Катаре - товарищеский, но все-таки это не просто тренировки. Любое соревнование надо выигрывать. Тем более - когда речь идет о «Спартаке». Здесь ребятам с детства, с Академии прививают, что нужно только побеждать, - приводит слова Ещенко пресс-служба красно-белых.

Напомним, что Ещенко получил повреждение 29 ноября в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы с «Рапидом» (1:2). Ранее сообщалось, что на полное восстановление футболиста потребуется около шести месяцев.