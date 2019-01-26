Гол Промеса помог «Севилье» разгромить «Леванте» (видео) - Советский спорт
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Футбол26 января 2019 16:53Источник: «Советский спорт»

Гол Промеса помог «Севилье» разгромить «Леванте» (видео)

Футболисты «Севильи» взяли верх над «Леванте» в домашнем матче 21-го тура чемпионата Испании со счетом 5:0.

В составе победителей отличились Виссам Бен-Йеддер (48-я минута), Андре Силва (60), Франко Васкес (71), Пабло Сарабия (80, пен.) и Квинси Промес (90), первым успевший на добивание после незабитого собой же пенальти. Также в активе голландца одна голевая передача.

После этой победы «Севилья», набрав 36 очков, поднялась на третью строчку в турнирной таблице примеры. «Леванте», имея в активе 26 баллов, занимает десятое место.

В следующем туре «Севилья» в гостях сыграет против «Сельты», а «Леванте» на своем поле встретится с «Хетафе».

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