Гол Промеса помог «Севилье» разгромить «Леванте» (видео)

Футбол 26 января 2019 16:53 Источник: «Советский спорт»

Футболисты «Севильи» взяли верх над «Леванте» в домашнем матче 21-го тура чемпионата Испании со счетом 5:0.

В составе победителей отличились Виссам Бен-Йеддер (48-я минута), Андре Силва (60), Франко Васкес (71), Пабло Сарабия (80, пен.) и Квинси Промес (90), первым успевший на добивание после незабитого собой же пенальти. Также в активе голландца одна голевая передача.

После этой победы «Севилья», набрав 36 очков, поднялась на третью строчку в турнирной таблице примеры. «Леванте», имея в активе 26 баллов, занимает десятое место.

В следующем туре «Севилья» в гостях сыграет против «Сельты», а «Леванте» на своем поле встретится с «Хетафе».