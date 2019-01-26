Гол Витселя помог «Боруссии» Д разгромить «Ганновер»

Футбол 26 января 2019 19:28 Источник: «Советский спорт»

В матче 19-го тура чемпионата Германии дортмундская «Боруссия» на своем поле разгромила «Ганновер» со счетом 5:1.

У победителей встречи голами отметились Ашраф Хакими (24-я минута), Марко Ройс (60), Мари Гетце (62), Рафаэл Геррейру (67) и Аксель Витсель (90), а у гостей единственный мяч забил Беньямин Хаджич (86).

«Боруссия», потерпевшая всего одно поражение в текущем сезоне бундеслиги, одержала третью победу кряду и с 48 очками лидирует в турнирной таблице, а «Ганновер» расположился на 17-й строчке, имея в активе 11 очков.

В следующем туре «шмели» 2 февраля на выезде сыграют с «Айнтрахтом», а подопечные Андре Брайтенрайтера днем ранее примут «Лейпциг».