«Атлетико» обыграл «Хетафе» и довел беспроигрышную серию в примере до 18 матчей

Футбол 26 января 2019 20:08 Источник: «Советский спорт»

В матче 21-го тура чемпионата Испании мадридский «Атлетико» на своем поле обыграл «Хетафе» со счетом 2:0.

У победителей встречи голами отметились Антуан Гризманн и Сауль, забившие мячи на 27-й и 37-й минутах соответственно.

«Атлетико», потерпевший всего одно поражение в текущем сезоне примеры, довел беспроигрышную серию до 18 игр и с 44 очками занимает второе место в турнирной таблице, а «Хетафе» расположился на шестой строчке, имея в активе 31 очко.

В следующем туре «матрасники» 3 февраля на выезде сыграют с «Бетисом», а синие днем ранее встретятся с «Леванте».