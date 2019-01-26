«Сампдория» забила четыре безответных мяча «Удинезе», у Квальяреллы дубль - Советский спорт
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Футбол26 января 2019 21:51Источник: «Советский спорт»

«Сампдория» забила четыре безответных мяча «Удинезе», у Квальяреллы дубль

В матче 21-го тура чемпионата Италии «Сампдория» на своем поле разгромила «Удинезе» со счетом 4:0.

У победителей встречи дубль оформил Фабио Квальярелла, реализовав пенальти на 33-й и 56-й минутах, а также по разу отличились Кароль Линетти (68-я минута) и Маноло Габбьядини.

Квальярелла, помимо дубля, записал на свой счет результативную передачу. 35-летний итальянец повторил рекорд серии А, отличившись в 11-й игре кряду.

Добавим, что Квальярелла с 16 голами вышел в лидеры таблицы бомбардиров чемпионата Италии, обогнав форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду на два мяча.

«Сампдория» с 33 очками поднялась на пятое место в турнирной таблице, а Удинезе» расположился на 15-й строчке, имея в активе 18 очков.

В следующем туре «блучеркьяти» 2 февраля на выезде сыграют с «Наполи», а черно-белые на следующий день примут «Фиорентину».

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