«Сампдория» забила четыре безответных мяча «Удинезе», у Квальяреллы дубль

В матче 21-го тура чемпионата Италии «Сампдория» на своем поле разгромила «Удинезе» со счетом 4:0.
У победителей встречи дубль оформил Фабио Квальярелла, реализовав пенальти на 33-й и 56-й минутах, а также по разу отличились Кароль Линетти (68-я минута) и Маноло Габбьядини.
Квальярелла, помимо дубля, записал на свой счет результативную передачу. 35-летний итальянец повторил рекорд серии А, отличившись в 11-й игре кряду.
Добавим, что Квальярелла с 16 голами вышел в лидеры таблицы бомбардиров чемпионата Италии, обогнав форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду на два мяча.
«Сампдория» с 33 очками поднялась на пятое место в турнирной таблице, а Удинезе» расположился на 15-й строчке, имея в активе 18 очков.
В следующем туре «блучеркьяти» 2 февраля на выезде сыграют с «Наполи», а черно-белые на следующий день примут «Фиорентину».