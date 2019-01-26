«Монако» проиграл «Дижону», Головин вышел на замену, Налдо вновь удален

Футбол 26 января 2019 23:51 Источник: «Советский спорт»

В матче 22-го тура чемпионата Франции «Монако» на выезде проиграл «Дижону» со счетом 0:2.

У победителей встречи голами отметились Квон Чан Хун (24-я минута) и Наим Слити (69).

Стоит отметить, что монегаски доигрывали матч в меньшинстве – красную карточку на 60-й минуте получил новичок команды Налдо. Он же был удален в матче прошлого тура со «Страсбуром» (1:5), но отбыл дисквалификацию в игре Кубка Франции с «Метцем» (1:3).

Российский полузащитник гостевой команды Александр Головин вышел на замену вместо Сеска Фабрегаса на 68-й минуте.

Добавим, что эта игра стала первой после отставки наставника «Монако» Тьерри Анри, его сменил Леонарду Жардим, но он приступит к своим обязанностями 27 января. Руководил командой в игре с «Дижоном» Франк Пасси.

«Дижон» прервал безвыигрышную серию из четырех игр и с 20 очками занимает 16-е место в турнирной таблице, а «Монако» довел безвыигрышную серию в чемпионате Франции до шести игр, потерпел 13-е поражение и расположился на 19-й строчке, имея в активе 15 очков.

В следующем матче турнира монегаски 2 февраля примут «Тулузу», а подопечные Антуана Комбуаре в тот же день на выезде сыграют с «Анже».

Лига 1

22-й тур

«Дижон» – «Монако» – 2:0 (1:0)

Голы: Квон Чан Хун, 24; Слити, 69

«Дижон»: Аллен, Ямбере, Хаддади, Шафик, Лотоа, Абед, Марье, Слити (Бальмон, 81), Квон Чхан Хун (Кейта, 82), Саид, Тавареш.

«Монако»: Субашич, Хенрихс (Силла, 84), Глик, Налдо, Балло, Рони Лопеш, Фабрегас (Головин, 68), Сидибе, Тилеманс (Венкер, 68), Бадиашиле, Фалькао.

Предупреждения: Саид. 79; Хаддади, 90; Лотоа, 90 – Тилеманс, 49

Удаление: Налдо, 60