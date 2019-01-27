«Валенсия» – «Вильярреал». Черышев забил второй мяч в сезоне (видео) - Советский спорт
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Футбол27 января 2019 00:13Источник: «Советский спорт»

«Валенсия» – «Вильярреал». Черышев забил второй мяч в сезоне (видео)

Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев удвоил преимущество своей команды в матче 21-го тура чемпионата Испании с «Вильярреалом»

28-летний россиянин сделал счет 2:0 на 51-й минуте встречи, ему ассистировал Даниэль Парехо.

Таким образом, на счету Черышева в текущем сезоне два гола и две результативные передачи в 21-й игре за «Валенсию». Впервые в текущем сезоне россиянин отличился 2 сентября, забив в ворота «Леванте».

Стоит отметит, что права на Дениса принадлежат «Вильярреалу», откуда в стан «летучих мышей» он перешел на правах аренды.

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