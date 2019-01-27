Гол Черышева помог «Валенсии» разгромить «Вильярреал» (видео) - Советский спорт
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Футбол27 января 2019 00:38Источник: «Советский спорт»

Гол Черышева помог «Валенсии» разгромить «Вильярреал» (видео)

В матче 21-го тура чемпионата Испании «Валенсия» на поле стадиона «Месталья» разгромила «Вильярреал» со счетом 3:0.

У победителей встречи голами отметились Муктар Дьякаби (4-я минута), Денис Черышев (51) и Родриго (86).

Для россиянина этот гол стал вторым в сезоне. Впервые в текущем сезоне Денис отличился 2 сентября, забив в ворота «Леванте».

Стоит отметить, что права на Дениса принадлежат «Вильярреалу», откуда в стан «летучих мышей» он перешел на правах аренды до конца нынешнего сезона.

«Валенсия» с 29 очками занимает седьмое место в турнирной таблице, а «Вильярреал» расположился на 19-й строчке, имея в активе 18 очков.

В следующем туре подопечные Марселино Гарсии Тораля 2 февраля на выезде сыграют с «Барселоной», а «желтая субмарина» на следующий день примет «Эспаньол».

#испанская примера#фк валенсия#фк вильярреал#черышев денис
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