Арнаутович продлил контракт с «Вест Хэмом»

Форвард "Вест Хэма" Марко Арнаутович продолжит выступления в чемпионате Англии.

Сегодня, 27 января, нападающий поставил подпись под новым соглашением, сообщает клубная пресс-служба.

О деталях сделки не уточняется, однако, СМИ сообщают, что контракт с игроком рассчитан до 2023 года.

Арнаутович выступает за лондонский клуб с 2017 года. За это время он провел 53 матча, забил 19 голов и отдал 10 голевых передач.

West Ham United can confirm that Marko Arnautovic has signed a contract extension. https://t.co/zCsB7jOcF1