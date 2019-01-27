Арнаутович продлил контракт с «Вест Хэмом»

Футбол 27 января 2019 10:39 Источник: ФК «Вест Хэм» Автор: Гичунцев Артур

Ранее сообщалось, что австриец получил выгодное предложение от китайского клуба.

Форвард "Вест Хэма" Марко Арнаутович продолжит выступления в чемпионате Англии.

Сегодня, 27 января, нападающий поставил подпись под новым соглашением, сообщает клубная пресс-служба.

О деталях сделки не уточняется, однако, СМИ сообщают, что контракт с игроком рассчитан до 2023 года.

Арнаутович выступает за лондонский клуб с 2017 года. За это время он провел 53 матча, забил 19 голов и отдал 10 голевых передач.