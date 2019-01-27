Арнаутович продлил контракт с «Вест Хэмом» - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1Азбука Андронова

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Футбол27 января 2019 10:39Источник: ФК «Вест Хэм»Автор: Гичунцев Артур

Арнаутович продлил контракт с «Вест Хэмом»

Ранее сообщалось, что австриец получил выгодное предложение от китайского клуба.

Форвард "Вест Хэма" Марко Арнаутович продолжит выступления в чемпионате Англии.

Сегодня, 27 января, нападающий поставил подпись под новым соглашением, сообщает клубная пресс-служба.

О деталях сделки не уточняется, однако, СМИ сообщают, что контракт с игроком рассчитан до 2023 года.

Арнаутович выступает за лондонский клуб с 2017 года. За это время он провел 53 матча, забил 19 голов и отдал 10 голевых передач.

#апл#фк вест хэм#арнаутович марко
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта