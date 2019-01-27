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Футбол27 января 2019 11:09Источник: ФК «Спартак»Автор: Гичунцев Артур

«Спартак» поздравил Глушакова с днем рождения

За красно-белых российский футболист выступает с 2013 года. За это время он провел 165 матчей и забил 21 гол.

Московский "Спартак" поздравил с днем рождения полузащитника Дениса Глушакова. Сегодня, 27 января, игроку исполнилось 32 года.

"От всей души поздравляем Дениса с днем рождения, желаем ему крепкого здоровья, благополучия и ярких побед в составе красно-белых!" – говорится в сообщении "Спартака".

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