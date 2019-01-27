«Спартак» поздравил Глушакова с днем рождения

За красно-белых российский футболист выступает с 2013 года. За это время он провел 165 матчей и забил 21 гол.
Московский "Спартак" поздравил с днем рождения полузащитника Дениса Глушакова. Сегодня, 27 января, игроку исполнилось 32 года.
"От всей души поздравляем Дениса с днем рождения, желаем ему крепкого здоровья, благополучия и ярких побед в составе красно-белых!" – говорится в сообщении "Спартака".
Сегодня исполняется 32 года капитану #Спартак’а Денису @DGlushakov8 Глушакову.— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 26 января 2019 г.
От всей души поздравляем Дениса с днем рождения, желаем ему крепкого здоровья, благополучия и ярких побед в составе красно-белых! 🔴⚪🎂#ДенисГлушаков #Spartak pic.twitter.com/MkVcL9wwpj