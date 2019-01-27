Футбол 27 января 2019 11:09 Источник: ФК «Спартак» Автор: Гичунцев Артур

«Спартак» поздравил Глушакова с днем рождения

За красно-белых российский футболист выступает с 2013 года. За это время он провел 165 матчей и забил 21 гол.