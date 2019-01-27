Хавбек «Барселоны» Малком может перейти в «Арсенал» - Советский спорт
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Футбол27 января 2019 12:25Источник: The SunАвтор: Гичунцев Артур

Хавбек «Барселоны» Малком может перейти в «Арсенал»

В текущем сезоне футболист провел 12 матчей и забил 2 гола.

Лондонский "Арсенал" вышел на связь с руководством "Барселоны" о трансфере бразильского полузащитника Малкома. Об этом сообщает The Sun.

Согласно источнику, английский клуб сосредоточился на переходе 21-летнего игрока после неудачных переговоров по трансферу полузащитника "Барселоны" Дениса Суареса.

Ранее сообщалось, что на Малкома также претендует "Тоттенхэм", однако, по данным СМИ, "шпоры" отказались платить 44 млн евро за его переход.

Бразилец перебрался на "Камп Ноу" летом 2018 года из "Бордо".

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